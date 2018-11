Man aangehouden na achtervolging

De man zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij wordt verdacht van spookrijden, gevaarlijk rijgedrag, belediging (het opsteken van zijn middelvinger naar de agenten), bedreiging (hij bedreigde in het cellencomplex een agent met de dood) rijden onder invloed, negeren van een stopteken, negeren van een rood licht en het niet voldoen aan bevel of vordering. Zijn auto is in beslag genomen, er wordt nog onderzoek gedaan of de auto gestolen is.