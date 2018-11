Sinterklaasfilm: 'Pakjesavond in gevaar'

"Deze vervolgfilm is een echte (kinder)actiefilm geworden, waarbij uiteraard niemand in gevaar is gebracht. Zo hebben wij gefilmd onder andere op afgelegen locaties, zijn achtervolgingen versneld opgenomen en zijn geluidssignalen er achteraf in gemonteerd. Tevens waren we via de portofoon continue oproepbaar voor het operationeel centrum zodat we bij grote incidenten gewoon mee konden rijden met de collega’s die wel in diensttijd waren. Wat vooral bijzonder is, is dat collega’s hun vrije tijd in dit project staken. We hopen dat de kids er van genieten!", aldus Vroomen.