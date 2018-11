Overval op cafetaria

Twee onbekende mannen drongen donderdagavond rond 22.00 uur een cafetaria binnen aan de Van Amstellaan in Helmond en eisten geld. De daders zouden ook iets bij zich hebben gehad dat op een vuurwapen leek. Personeel en aanwezige klanten hebben geprobeerd de daders tegen te houden toen ze op de vlucht sloegen. Ze zijn uiteindelijk zonder buit ontkomen.



Signalement

Beide daders hebben een normaal postuur en hadden hun gezicht bedekt. Eén van hen is ongeveer 1.60 meter lang en naar schatting tussen de 15 en 17 jaar. Hij droeg een bivakmuts, een zwarte jas en een zwarte trainingsbroek. De tweede dader is ongeveer 1.80 meter lang. Hij had een zwarte jas aan en een capuchon op en droeg een zwarte broek.



Man en vrouw in zilverkleurige auto

Het onderzoek naar de overval loopt volop. We zijn specifiek op zoek naar een man en een vrouw in een zilverkleurige auto. Zij zouden de daders mogelijk hebben gezien tijdens hun vlucht. In de buurt vragen wij mensen ook naar bewakingsbeelden. Heb je bewakingsbeelden die ons kunnen helpen? Deel ze met ons. Getuigen kunnen bellen naar 0900-8844 of informatie delen via onderstaand tipformulier.