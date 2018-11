Gezamenlijke politieacties

De actie vond tussen 14.00 en 23.00 uur plaats in IJsselstein in de wijken Achterveld, Kasteelkwartier, IJsselveld en in Nieuwegein in de wijken Batau Zuid, De doorslag en Wijkersloot. De Landelijke Eenheid voerde controles uit op de N210(tussen IJsselstein en Lopik) en de snelweg A2.

Resultaten

Tijdens de actie werd één voertuig in beslag genomen in verband met onderzoek naar de aanwezigheid van verborgen ruimtes, die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het vervoer van crimineel geld, drugs of wapens. Bij vijf personen werd tijdens de controles gebruikershoeveelheden drugs in beslag genomen. Bij twee personen werd cash geld aangetroffen. Omdat beiden een historie hebben in relatie tot drugs, wordt onderzoek naar de herkomst van het geld gedaan. Verder werden nog werd tien bekeuringen uitgedeeld voor mankementen aan voertuigen zoals het rijden met gladde banden.