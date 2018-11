Vijftal aangehouden voor wapenbezit

Getuige alarmeert politie

De politie werd gewaarschuwd nadat een getuige een knal had gehoord en zag dat er vermoedelijk was geschoten. Uit de informatie die vervolgens bij de agenten bekend werd, bleek dat degenen die hierbij betrokken waren in de woning aan de Hoogstraat verbleven. Toen vlak daarna twee mannen (Duitser, 31 jaar en inwoner Witmarsum, 32 jaar) naar buiten liepen, werden zij aangehouden. Voor hun eigen veiligheid hadden de gewaarschuwde agenten op dat moment hun wapenvesten aan en hun dienstwapen in de aanslag. Vlak daarna werden ook drie vrouwen in de woning aangehouden. Het gaat om vrouwen in de leeftijd van 24 tot 29 jaar uit Bolsward.

Alert reageren bij melding met vuurwapen

Uiteraard doet de politie onderzoek naar het wapen dat sterk op een vuurwapen lijkt. De politie reageert altijd zeer alert als er bij een melding wordt gesproken over de aanwezigheid van (nep)wapens. In veel gevallen is niet direct duidelijk om wat voor wapen het gaat en om de echtheid. Desondanks kunnen gealarmeerde agenten geen risico nemen. Niet voor henzelf en ook niet voor de omgeving.

“We hebben maar een split second”

Op de webite van de politie is een themapagina ingericht over wapens en over nepvuurwapens. Op deze website is ook het verhaal te lezen van een politieman die vertelt hoe het is als agenten te maken krijgen met een melding van een (nep)vuurwapen. In deze blog geeft hij aan dat agenten maar zeer kort de tijd hebben om te reageren op een mogelijk levensbedreigende situatie.