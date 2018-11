Overval supermarkt

Aan het eind van de middag kwam een dader de winkel in en eiste geld van de caissière. Daarbij toonde hij een mes aan de vrouw. Nadat het slachtoffer een geldbedrag had afgegeven, liep dat dader naar buiten. Daar stond voor zover nu bekend, een 2e dader op de uitkijk. Beiden zijn er op een scooter vandoor gegaan richting Badhuislaan.

In de buurt was een politieheli, die met de agenten op straat kon helpen zoeken in de omgeving. Bij de supermarkt zijn kort na het incident meerdere getuigen gehoord, die op moment van de overval in de winkel waren. Van het slachtoffer is een aangifte opgenomen. De districtsrecherche en forensische opsporing zijn ook ter plaatse geweest om zoveel mogelijk gegevens en sporen te halen. Gisteravond zijn de daders helaas niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

Voor het politieonderzoek zijn we op zoek naar getuigen die mogelijk de daders gezien hebben.

Beide daders waren donker gekleed. Van de dader in de winkel is bekend dat hij opvallend lang was, ong. 2m.

Hij had een zwarte sjaal om zijn hoofd en getint uiterlijk. De man sprak met een Surinaams, Antilliaans accent.

Van de 2e dader of de scooter is verder niets bekend nu.

Heb je informatie? Neem contact met ons op via 0900-8844.

2018497390 (JA)