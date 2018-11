Achtervolging eindigt met aanhoudingen

Afgelopen nacht werd door agenten in Nijmegen uitgekeken naar een gestolen voertuig, gesignaleerd in het Nijmeegse centrum. De bestuurder zou al enkele dagen gevaarlijk rijgedrag vertonen. Rond 01.20 uur werd aan de politie gemeld dat er personen met wapens waren gezien in het Nijmeegse centrum. Kort daarop werd op diezelfde locatie bij het Kelfkensbos de auto gesignaleerd. Toen de auto werd gesignaleerd, vluchtte de bestuurder richting Beek over de A325 en terug. Daarbij is geprobeerd de vluchtauto te stoppen door politieauto’s als rem in te zetten. De bijrijder sprong uit de nog rijdende auto en vluchtte. Daarop zijn waarschuwingsschoten gelost en is deze verdachte gearresteerd. Het gaat om een 22-jarige Nijmegenaar.

De bestuurder reed tussentijds verder maar is uiteindelijk tot stilstand gekomen op de Cargadoorweg in NIjmegen. Daar vluchtte hij de auto uit. De politiehond is daarop gaan zoeken in de omgeving en heeft de verdachte gepakt. Deze 31-jarige Nijmegenaar is aangehouden voor diefstal cq heling auto en diefstal kentekenplaten. Daarnaast wordt hij verdacht van enkele eerdere gepleegde mishandelingen.



Door dit politiewerk zijn 2 dienstauto’s flink beschadigd en hebben enkele agenten wat lichamelijke klachten opgelopen. Zij zijn vannacht ter controle naar het ziekenhuis geweest.

De vluchtauto is inbeslaggenomen voor onderzoek. Daarin zijn geen wapens aangetroffen.

De Landelijke eenheid, politiehond en heli werkten in dit onderzoek vannacht samen met de lokale politieteams. Het verdere onderzoek wordt gedaan door de districtsrecherche.

2018497886 (JA)