Gewapende overval in IJmuiden

De man was gewapend. Nadat hij geld buit maakte is hij gevlucht in de richting van de Jan Pieterszoon Coenstraat. Mogelijk is de verdachte met gedoofde lichten weggereden in een klein model auto.

Van de overvaller is het volgende signalement bekend:

Man

Rond de 1.80 meter lang

Tenger postuur

Petje

Iichte bovenkleding met capuchon

De politie wil graag met getuigen spreken die meer informatie hebben over de overval.

Heeft u iets verdachts gezien gister voor de overval of heeft u de overvaller weg zien rennen? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek?

Neemt u dan alstublieft contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 0900-8844.

2018212834