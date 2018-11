Politie zoekt getuigen van beroving bij tramhalte aan Loosduinseweg

De vrouw keek om en zag een jongen met een Noord-Afrikaansuiterlijk aan haar tas trekken. De vrouw kwam ten val en de jongen wist er vandoor te gaan met de tas. Hij stapte achterop een scooter bij een bestuurder die kennelijk bij de tramhalte aan het wachten was.



De tas werd korte tijd later op het Koningsplein teruggevonden en op het politiebureau teruggegeven aan de Haagse. De politie doet verder onderzoek naar de beroving en verzoekt getuigen zich te melden bij politieteam Segbroek via 0900 – 8844.

Het signalement van de berover is:

18 á 20 jaar

1.75 á 1.80 m

licht gezet postuur

getinte huidskleur

kort krullend opgeschoren haar aan de zijkanten en achterkant

donkerblauw trainingspak met witte strepen op beide zijden (vermoedelijk Adidas)

Signalement scooterbestuurder:

getinte huidskleur

donker baseball petje

zwart trainingspak