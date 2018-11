Drie jongens proberen 17-jarige Goudse te beroven

Op het moment dat zij hen wilde passeren blokkeerden twee jongens plotseling het pad waardoor de Goudse viel. Een van de jongens dreigde met een vuurwapen en wilde haar goederen hebben. De Goudse ging hier niet op in en schreeuwde naar de jongen met het wapen. Hierop renden de drie weg in de richting van de Brittenburg. Een zoekactie in de omgeving naar de verdachten leidde niet tot een aanhouding. De politie doet verder onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844.



Signalement van de jongens:

jongen 1

15 á 16 jaar

getinte huidskleur

ongeveer 1.70 m

slank postuur

donkere los zittende kleding

kort donker haar



jongen 2

15 á 16 jaar

getinte huidskleur

iets langer dan jongen 1

slank postuur

donkere kleding



De derde jongen droeg donkere kleding en was met een grijze herenfiets.