Politie zoekt getuigen van een mishandeling op de Voorwillenseweg

De verdachte, een 30-jarige plaatsgenoot, is inmiddels aangehouden. De politie zoekt voor het verdere onderzoek getuigen van dit incident. Getuigen kunnen zich melden bij de recherche via 0900 – 8844. De echtgenoot van de Goudse was na de mishandeling achter de verdachte aangegaan, maar werd door hem op de Bernadottelaan bedreigd met een mes. Na de bedreiging is de verdachte weggerend naar de Tobias Asserstraat waar hij door gealarmeerde agenten werd aangehouden.