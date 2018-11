Twee jongens aangehouden na melding poging inbraak in een woning

Volgens de melder was een man aan de achterzijde van de woning over een muur geklommen. Er werd direct met meerdere eenheden in de omgeving gezocht. Terwijl agenten bezig waren met het afzetten van het gebied, rende een persoon weg in een steeg achter de Boerslaan. De verdachte werd al snel aangehouden, evenals een medeverdachte die op het dak van een woning werd aangetroffen. De politie doet verder onderzoek. De verdachten, 17 en 18 jaar uit Katwijk, zitten nog vast. Hun betrokkenheid bij de poging inbraak wordt onderzocht.