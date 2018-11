Aanhouding na verkeersongeval

De politie ontving een melding van een voorbijganger dat een groene brommobiel (45 km/uur) twee of drie mensen op de Govert Flincklaan aangereden zou hebben. Daarna reed hij weg, maar een getuige volgde de brommobiel tot de politie verscheen. Agenten hebben hem op de Nieuwe Vlissingseweg klemgereden en hielden hem aan voor het Verlaten Plaats Ongeval, maar hij wordt ook verdacht van zware mishandeling, gevaarlijk verkeersgedrag en het rijden zonder rijbewijs.

Oproep aan slachtoffers

De politie wil graag in contact komen met de slachtoffers via 0900-8844. Mogelijk is een van de slachtoffers gewond geraakt. U kunt ook (anoniem) de politie informeren via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006 of u kunt een tipformulier invullen. Vermeld svp het dossiernummer 2018259514.