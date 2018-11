Schermutselingen op straat

Onder ongeveer 100 jongeren ontstond buiten op straat schermutselingen. Omdat het een grote groep betrof en de situatie onoverzichtelijk was, vorderde de politie dat de jongeren het gebied zouden verlaten. Na verschillende waarschuwingen via de megafoon trokken agenten de wapenstok en dreef de groep uit elkaar. Ook werd een politiehond ingezet. Hij beet twee personen, maar die verdwenen in de menigte. Het is dus niet bekend wie hij gebeten heeft. Een 20-jarige man uit Clinge hinderde de collega’s in de uitvoering van hun werk en wilde niet weg te gaan. Hij werd opgepakt.