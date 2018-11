Twee gewonden na aanrijding

Vermoedelijk verloor de 55-jarige bestuurder uit Wemeldinge de macht over de auto en vloog op de Binnendijk met de Steldijk uit de bocht. De auto raakte frontaal de vangrail die bestaat uit delen houtstammen. De bijrijder zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. een passagier achter in de auto raakten gewond en werden onder medische behandeling gesteld. De vierde passagier raakte niet gewond. De bestuurder werd aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed, maar hij blies 160 ugl en zal derhalve daarvoor niet vervolgd worden. De politie onderzoekt nog of er sprake was van gevaarlijk rijgedrag en kijkt onder meer naar de snelheid.