Aanhouding na autobranden

In de nacht van zondag 4 op maandag 5 maart jongstleden werd brand gesticht in een auto van een bewoonster van Joure. Haar tweede auto werd in de brand gestoken in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 april. De politie startte een onderzoek en houdt er sterk rekening mee dat de branden te maken hebben met het werk van de vrouw.

Ook na de aanhouding zet de politie het onderzoek naar de autobranden voort. De recherche sluit niet uit dat meer mensen betrokken zijn geweest bij de gebeurtenissen. Als mensen informatie hebben dan wil de politie graag in contact komen. Dat kan via 0900-8844 (lokaal tarief).