Schietincident in onderzoek

Voor een woning zou tussen drie mannen een worsteling hebben plaatsgevonden, waarop één van hen zich losrukte. De twee andere mannen stapten in een auto, van daaruit is mogelijk op deze man geschoten. Er zou een knal gehoord zijn. De man, inwoner van Arnhem, raakte niet gewond en rende weg in de richting van een Jumbo supermarkt. De auto reed ook die kant op en remde, maar reed vervolgens door richting rotonde. Agenten plaatsten een afzetting voor sporenonderzoek.

De Districtsrecherche heeft nader onderzoek ingesteld en vraagt getuigen die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden op telefoonnummer 0900-8844. Graag ontvangt de recherche ook informatie over de weggereden auto. Anoniem informatie doorgeven kan ook, via M 0800-7000.

2018498878 ^MJV