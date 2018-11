Verdachte van steekincident aangehouden

Zwolle - In de nacht van zondag op maandag rond 02.00 uur vond een steekincident plaats in een pand aan de Burgemeester van Walsumlaan. Daarbij raakte een 39-jarige man ernstig gewond. Agenten gingen direct na de melding ter plaatse en troffen elders in het pand de verdachte aan. Hij werd meteen aangehouden.