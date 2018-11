Getuigenoproep doorrijden na aanrijding

Utrecht - De politie zoekt getuigen van de aanrijding die in de vroege ochtend van zaterdag 3 november plaatsvond op de kruising van het Westplein met de Kanaalstraat in Utrecht, waarbij een 22-jarige vrouw haar been brak. Een automobilist botste met een fietser en reed daarna door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.