17-jarige bestuurder overleden

Nieuwe Niedorp - Op zondagmiddag is een voertuig aan de Leijerpolderweg tegen een boom gereden. Het ging om een personenauto die was omgebouwd naar een 25 kilometer per uur voertuig. De 17-jarige bestuurder uit Wieringerwaard raakte zwaargewond en is in de loop van de nacht aan zijn verwondingen overleden. Het team Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.