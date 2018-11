Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar autobranden

In het weekend van 27 op 28 oktober werd de omgeving van het Savelsbos in Hoofddorp opgeschrikt door meerdere autobranden en in de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 oktober brandde wederom een auto aan het Savelsbos volledig uit.

Afgelopen donderdagavond werd in het onderzoek naar deze autobranden een 24-jarige Hoofddorper aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze autobranden. De recherche heeft in ditzelfde onderzoek zondag een tweede verdachte aangehouden: het gaat om een 20-jarige man uit Hoofddorp. Zijn rol bij deze brandstichtingen wordt onderzocht.

De recherche onderzoekt wie welke rol heeft gehad bij deze brandstichtingen. Ook wordt het motief onderzocht.

2018208414/2018210102