Getuigenoproep schietincident Nobelweg

De drie andere verdachten zijn aangehouden omdat zij zich niet wilden identificeren. Zij zijn overgebracht naar een politiebureau.

Vermoedelijk is aan het schietincident een ruzie voorafgegaan. De recherche is echter dringend op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over wat zich heeft afgespeeld voorafgaande aan het incident. Heeft u meer informatie of wellicht beelden voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.