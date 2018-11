Politie zoekt getuigen straatroof scooter in Diemen

De politie is op zoek naar de verdachten. Het signalement is als volgt;

-Vermoedelijk tussen de 20 - 30 jaar

-Getinte huidskleur

-Donkerkleurige kleding

-Eén van de mannen droeg een helm

Heeft u de verdachten mogelijk gezien of de scooter ergens zien staan of rijden? Neem dan contact op met ons onderzoeksteam via 0900-8844. U kunt ook anoniem bellen via 0800-7000.