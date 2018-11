Vijf rijbewijzen ingevorderd na lasercontrole A4

Naast het te hard rijden, maakten verkeersagenten ook processen-verbaal op voor rijden onder invloed, mobiel bellen achter het stuur (driemaal) en het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Bob Pons, operationeel expert Team Verkeer: “Sinds de Keteltunnel open is, merken we dat er zeker op de wat rustigere momenten te hard gereden wordt op de A4. Dit leidt regelmatig tot gevaarlijke incidenten, zoals aanrijdingen met letsel, en daarom houden we hier verscherpt toezicht op.”