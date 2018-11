Politie onderzoekt vernieling woonboot Warmond

Omdat er eerder al vernielingen aan de woonboot waren gepleegd, is er een camera geplaatst. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht van de ontploffing te achterhalen. Hierbij worden ook camerabeelden bekeken en getuigen gehoord.

Oproep getuigen

Heeft u zondagavond omstreeks 22.00 uur in de omgeving van de Koudenhoorn iets gezien of gehoord wat mogelijk te maken heeft met deze vernieling? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.