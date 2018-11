Pizzakoerier laat overvallers voor op zebrapad

Vrijdagmiddag rond 16.45 uur fietste de 20-jarige bezorger naar een adres dat een pizza had besteld. Onderweg stopte hij bij een zebrapad aan de zijkant van de Boerhaavelaan om twee jongens over te laten steken. Dit blijken de overvallers te zijn, van wie er één een langwerpig voorwerp, mogelijk een schroevendraaier, in zijn hand heeft. Ze lopen op het slachtoffer af, openen de mand waar het eten in warm blijft en nemen de pizza mee. Vervolgens gaan ze ervandoor. Het slachtoffer raakte gelukkig niet gewond. De politie onderzoekt de zaak.

Getuigen gezocht

Heeft u vrijdagmiddag de twee overvallers gezien bij het zebrapad van het Raadhuisplein bij de ingang van de Crimpenhof aan de kant van de Boerhaavelaan? Het gaat om twee blanke jongens , ze zijn rond de 1.70 meter lang en hebben beiden een stevig postuur. Ze droegen een zwarte en een donkerblauwe jas en zijn rond de 18 jaar. Een van hen droeg een pet. Alle informatie is welkom. Bel 0900-8844 of als u liever anoniem blijft: 0800-7000. U kunt ook het tipformulier onderaan invullen.