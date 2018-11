Welke mannen overvielen 76-jarige man?

Maandagavond rond 20.40 uur kwamen er twee mannen aan de deur bij de 76-jarige man. Aanvankelijk wilden de man niet open doen, maar uiteindelijk lukte het de twee toch om met verhaal over verloren sleutels binnen te dringen. Meteen kreeg de bewoner behoorlijk klappen en schoppen, waardoor hij ook nog eens viel. Een van de overvallers doorzocht toen het huis en vervolgens ging het laffe duo er snel met onbekende buit van door. De ambulance was er vlug en nam de man mee naar het ziekehuis. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.

Heeft u iets gezien?

De politie roept iedereen op die iets gezien of gehoord heeft, wat kan helpen om deze twee mannen van straat te halen. Heeft u mischien camerabeelden of foto’s? Alle informatie is welkom op 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, op 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.