Agressieve man aangehouden na melding geluidsoverlast

Zondag 4 november kregen agenten rond 13.10 uur een melding dat er sprake was overlast door harde muziek vanuit een woning aan de Kanaalkade. Agenten gingen naar de woning om de bewoner hierop aan te spreken. De man reageerde geïrriteerd en probeerde een van de agenten te trappen. Vervolgens ging hij naar binnen en komt weer naar buiten met een schop waarmee hij op de agenten afrende. De agenten gebruikten pepperspray. De man ging weer naar binnen om vervolgens weer met de schop achter de agenten aan te komen. Als hij weer in de woning is lukt het om de man naar buiten te praten en vervolgens zonder verzet aan te houden. Hij zit vast voor verhoor. De agenten doen aangifte van bedreiging.