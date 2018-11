Gestolen fietsen in bestelbus, bestuurster aangehouden

Agenten surveilleerden op de A16 toen zij rond 23.00 uur bij Lage Zwaluwe een bestelbus zagen rijden waarvan de verlichting niet in orde leek te zijn. Ze gaven de bestuurster een stopteken voor een controle. Op de verzorgingsplaats Streefland troffen zij in de bestelbus fietsen aan. Een van de fietsen stond in het politiesysteem geregistreerd als gestolen en van de andere fiets was het slot doorgezaagd. De vrouw is aangehouden en meegenomen naar een politiebureau voor verhoor. De politie doet verder onderzoek.