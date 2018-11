Politie ontvangt nog een aangifte tegen verdachte steekpartij Breda

De 18 jarige aangever liep die nacht op de Nieuwe Prinsenkade toen de 36 jarige verdachte kennelijk opzettelijk tegen hem aan liep. Op het moment dat de aangever naar hem omdraaide kreeg hij direct een vuistslag tegen zijn hoofd. Hierbij raakte de Dordtenaar gewond.

Kort daarna vond het fatale steekincident plaats. De 18 jarige Dordtenaar kende het later slachtoffer niet. De politie onderzoekt desondanks of er een verband is tussen beide zaken.

Het voorval gebeurde in het uitgaansgebied van Breda terwijl al veel mensen op weg waren naar huis. Veel mensen waren getuige van het incident en de politie heeft al verschillende getuigen gesproken. Toch vermoedt zij dat er nog meer mensen getuige zijn geweest. Mogelijk zijn er ook beelden gemaakt. De politie roept deze mensen op zich te melden. Dat kan via het algemene nummer op 0900-8844.

In de bewuste nacht kreeg de politie even na 04.00 uur een alarmmelding dat er iemand was neergestoken op de Adriaan van Bergenstraat in Breda. Daar werd inderdaad een hevig bloedende man aangetroffen. Dat slachtoffer, een 23 jarige Dordtenaar, overleed korte tijd later.

De vermoedelijke dader, een 36 jarige inwoner van Breda, hield zich verstopt in de Middellaan. Een alerte getuige zag hem daar en waarschuwde de politie. Die kon verdachte aanhouden op verdenking van doodslag. De man wordt woensdag voor de Rechter Commissaris geleid.