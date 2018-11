Vier bedrijfsinbrekers op heterdaad aangehouden

Vannacht werd er een inbraak gepleegd in een museum aan de Hilweg in Werkendam. Rond 00:30 uur werd er een inbraak gemeld. Diverse agenten reden naar de inbraak. Er werden twee personen aangehouden (16 jarig Oosterhouts meisje en een 20 jarige man uit Raamsdonksveer). Ter plaatse werd door de politie onderzoek ingesteld waardoor er in de omgeving nog twee verdachten aangehouden werden (24 jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats en 17 jarige man uit Raamsdonksveer). Het is nog onbekend wat er precies is weggenomen. De recherche doet onderzoek. De verdachten zitten vast.