Grondstoffen en drugsafval gevonden in loods en vrachtauto’s

De melder wees de politie in de vroege ochtend op een sterke chemische lucht uit een vrachtwagen die stond geparkeerd in de nabijheid van de Holzstraat. Toen de politie en brandweer poolshoogte namen bij de vrachtauto zagen ze dat die was geladen met vaten drugsafval. Agenten vonden later op de Holzstraat een tweede vrachtwagen en een loods met daarin een fikse hoeveelheid grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.

De politie heeft de omgeving rondom de loods en de vrachtwagen afgezet. Vanavond wordt gestart met het opruimen van de middelen.