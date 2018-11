Politie stelt onderzoek in naar gewapende overval

Rond 7.15 uur maandagmorgen kwamen twee onbekende mannen het pand binnen en bedreigden een medewerkster met een op een vuurwapen lijkend voorwerp. Ze vertrokken enige tijd later met een onbekend geldbedrag. Vermoedelijk zijn ze met een auto gevlucht. Het gaat om twee blanke mannen tussen 20 en 30 jaar. Zij droegen een bivakmuts en een spijkerbroek. Er raakte niemand gewond. De politie zoekt getuigen die meer informatie kunnen geven over deze overval. Heeft u iets gezien of gehoord, neemt u dan contact op met de politie op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.