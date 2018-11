Recherche volop bezig met zoektocht naar overvallers

Maak een draaiboek voor wat te doen in geval van een overval. Meld opvallend gedrag binnen en buiten de zaak direct via het alarmnummer 112. Laat leiding en medewerkers duidelijk ‘aanwezig zijn’ en op de juiste plaatsen. Leg geld, cadeau- en waardebonnen en telefoonkaarten nooit in het zicht van klanten. Monteer een transparant scherm boven de kassa tegen ‘kassagrepen’. Stimuleer pinbetalingen. Zorg voor goede camera’s. Room de kassa regelmatig af en berg groot bedragen direct op in een afroomkluis met tijdslot of slotvertraging. Tel geld in een afgesloten ruimte, onzichtbaar voor buitenstaanders. Open en sluit de winkel nooit alleen, wees alert en kijk goed om u heen. Zorg goede buitenverlichting, zodat u altijd ziet wie naar binnen wil. Sluit de personeels- en magazijningang altijd af, ook tijdens openingstijden. Neem dagopbrengsten nooit mee naar huis. Schakel een professioneel waardetransportbedrijf in. Installeer een overvalknop Breng geld altijd met twee personen naar de bank op wisselende tijdstippen en via wisselende routes.