Opsporing Verzocht: beroving en mishandeling

Nederland - In Opsporing Verzocht is er dit keer aandacht voor een beroving en mishandeling in Schiedam op 26 januari van dit jaar. Twee jongens achtervolgden vijf andere jongens die zij hebben geschopt en geslagen. Daarbij liep een van de slachtoffers een gekneusde neus op.