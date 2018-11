Vraag en Antwoord Cryptofoon

Belangrijkste in deze zaak is dat politie en OM een doorbraak hebben bereikt in het onderscheppen en ontsleutelen van versleutelde communicatie tussen criminelen die zich veilig waanden voor politie en justitie

De doorbraak werd bereikt nadat de politie in Oost-Nederland, in een onderzoek naar witwassen, een leverancier van versleutelde telefoons op het spoor kwam. We hadden voldoende aanwijzingen dat deze telefoons gebruikt werden tussen criminelen. Het is gelukt om de versleutelde communicatieberichten tussen deze telefoons te onderscheppen en gedurende enige tijd live mee te krijgen.

Dit heeft ons niet alleen een unieke inkijk gegeven in bestaande criminele netwerken ook hebben we drugs, wapens en geld kunnen onderscheppen.