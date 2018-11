Bureau GLD: Schietincident bij restaurant Arnhem

In die nacht vindt een schietincident plaats bij een restaurant aan de Spijkerlaan in Arnhem, waarbij met vermoedelijk een automatisch vuurwapen wordt geschoten. De verdachten rijden na het schietincident weg op een gestolen scooter die stond gestald in de Fagelstraat.



De politie wil graag weten:

• Wie heeft deze scooter vóór het plegen van het incident gezien heeft, in het bijzonder in de Fagelstraat;

• Wie heeft gezien dat de scooter in de Fagelstraat werd gestald?

• Wie heeft de personen gezien of kent (de) personen die op deze scooter hebben gereden?



Arnhem – Tweetal steelt cosmetica bij drogist

Bij een drogist aan de Steenstraat in Arnhem stelen een man en een vrouw op vrijdag 25 mei 2018 cosmetische producten met een in totaal aanzienlijke waarde. Het stel komt echter ieder afzonderlijk de winkel binnen. De vrouw neemt de producten uit het schap en legt deze in het winkelmandje die zij vervolgens bij de man op de grond zet. De man doet de producten vervolgens in een schoudertas. Wie (her)kent deze beide verdachten? Bureau GLD toont duidelijke camerabeelden van de twee.

Kerkwijk (Zaltbommel) – Diefstal van airbags uit BMW’s

In de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 augustus 2018 worden de sturen van twee BMW’s, die geparkeerd staan aan de Delwijnsestraat in Kerkwijk uit deze auto’s gestolen. De verdachten rijden eerst een paar keer langs met de auto. Vervolgens breekt één persoon bij de auto’s in door het raam kapot te maken. Wie kan iets vertellen over deze diefstal of herkent de mannen?

Doetinchem - Kluis uit woning weggenomen

Op zaterdag 15 september 2018 omstreeks 21.30 uur breken drie personen in via de achterdeur van een woning aan het Pasplein in Doetinchem. Zij nemen een kluis met inhoud mee. De personen zijn op camerabeelden vastgelegd. Wie herkent deze personen of kan iets over deze inbraak vertellen?

Scherpenzeel – Man steelt portemonnee uit woning en pint geld met de gestolen pas

Op zaterdag 6 oktober 2018 neemt een onbekende man een portemonnee met inhoud weg uit een woning aan de Oosteinde in Scherpenzeel. De man pint daarna met de bankpas die in de portemonnee zit bij een geldautomaat waar hij op camerabeelden is vastgelegd. Wie herkent deze pinner?

Tiel – Inbraak in woning Zoelensestraat

Op donderdag 1 november 2018 worden twee bejaarde bewoners van een boerderij aan de Zoelensestraat om 07.15 uur wakker omdat er iemand het huis is ingeslopen door een geforceerd raam. In Bureau GLD aandacht voor deze zaak. De vraag is dan ook of iemand in die omgeving iets ongebruikelijks heeft gezien.

Camerabeelden

Bureau GLD toont in de uitzending van woensdag 7 november vanaf 17:20 uur de bijbehorende camerabeelden. Tips zijn uiteraard van harte welkom! Tips ontvangen we graag, via het tipformulier op die site, via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.

Ook op www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je na deze uitzending alle beelden van de verdachten bekijken.