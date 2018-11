Doorbraak in onderscheppen cryptocommunicatie

“Deze operatie heeft ons een unieke inkijk in de criminele wereld gegeven waarin vrijuit werd gecommuniceerd over strafbare feiten”, zegt Aart Garssen, Hoofd van de Dienst Regionale Recherche in Oost-Nederland. “Uiteraard heeft dit ook tot een aantal resultaten geleid. Zo hebben we een drugslab opgerold in Enschede. Ook hebben we in verschillende acties meer dan € 90.000 aan contant geld aangetroffen, automatische wapens en grote hoeveelheden harddrugs (o.a. MDMA en cocaïne). Daarnaast kregen we een op handen zijnde vergeldingsactie in het criminele circuit van Twente mee. Vanmorgen zijn daarvoor vier aanhoudingen verricht. Hiermee komt het totaal aantal aanhoudingen vandaag op 14”, aldus Garssen.