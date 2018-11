Hennepkwekerij opgerold

Vanochtend rond 08.25 uur ging de politie het pand binnen omdat er een vermoeden was dat er een hennepkwekerij aanwezig was. In het pand werden ruim 1400 planten aangetroffen. Verder bleek er sprake van diefstal van stroom en water. Op het moment van binnentreden waren er drie personen in het pand. Zij zijn aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.

2018501087 AC