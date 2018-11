Onderzoek naar overval Amersfoort, getuigen gezocht

Iets voor 22.30 uur kwam de verdachte de zaak binnenlopen. Hij had een steekwapen bij zich en bedreigde daarmee het personeel. De man ging er snel daarna met een geldbedrag vandoor.

De politie is een onderzoek gestart. Direct na de overval is een burgernetactie gedaan. Ook zijn er bewakingsbeelden veilig gesteld. Van de verdachte is het volgende signalement bekend; Het gaat om een man van 1.65 meter lang, hij droeg een bivakmuts en een zonnebril en hij was geheel in het zwart gekleed.

De politie vraagt getuigen zich te melden. Mogelijk is de man gezien toen hij het pand verliet of zijn er mensen die informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook; het nummer hiervoor is 0800-7000. Online kan anoniem gemeld worden via www.meldmisdaadanoniem.nl