Straatrovers gepakt dankzij getuigen

Het slachtoffer was bezig een pakket te bezorgen toen hij door drie personen werd belaagd. Het pakket werd uit zijn handen werd getrokken en het drietal ging er hardlopend vandoor. De bezorger liet het er niet bij zitten en ging achter het drietal aan. Een getuige dacht het zelfde en ging ook achter de daders aan.



Uiteindelijk gooit één van de verdachten het pakket in de bosjes. Agenten weten korte tijd later twee van de drie verdachten, op aanwijzen van getuigen, aan te houden. Het gaat om een 17-jarige en een 20-jarige jongen uit Heemskerk. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van de derde verdachte.



Getuigen hebben bij deze straatroof een belangrijke rol gespeeld. Dankzij deze tips wist de politie twee verdachten aan te houden. Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! De twee verdachten zitten vast voor verhoor. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.



2018213833