Twee verdachten aangehouden in onderzoek

In augustus dit jaar werd in dit onderzoek naar deze poging woningoverval al een 22-jarige Haarlemmer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze overval. Hij is verhoord door de recherche en zit nog vast.

In het onderzoek kwamen rechercheurs nog twee verdachten op het spoor: een 16-jarige en een 17-jarige Haarlemmer. Beide Haarlemmers zijn vanochtend aangehouden en ingesloten. Hun rol wordt onderzocht. Na de aanhoudingen zijn er doorzoekingen gedaan in twee woningen.

Eerder werd onderstaand persbericht gepubliceerd:

Verdachte aangehouden in onderzoek poging woningoverval

Laatste update:

14-08-2018 | 12:08

Aerdenhout - De recherche heeft vanmorgen in het onderzoek naar een poging overval op een woning in Aerdenhout een verdachte aangehouden.

Woensdagavond 9 mei jl. werd de bewoonster van een woning aan de Zandvoorterweg in Aerdenhout geconfronteerd met twee gemaskerde mannen in haar tuin. Een van hen had een vuurwapen bij zich. De vrouw wist zich kranig te verweren waarna de mannen op de vlucht sloegen.



De politie heeft direct na de melding gezocht naar de verdachten, maar zij werden niet meer aangetroffen. De politie vermoedde dat het hier ging om een poging overval en buurtonderzoek en getuigenverklaringen leverde bruikbare informatie op.

Rechercheurs hebben in dit onderzoek op last van de officier van justitie dinsdagochtend een 22-jarige Haarlemmer aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij deze poging overval.

De Haarlemmer is ingesloten en de recherche zet het onderzoek voort.

2018085575 / 2018086009