Gewonden bij overval avondwinkel

De politie is met name op zoek naar een getuige die vanochtend ten tijde van de overval daar aanwezig was. Was u die getuige of heeft u informatie over deze overvallen of beeldmateriaal dat op de vluchtroute van de daders is gemaakt, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem. Men kan beeldmateriaal ter beschikking stellen via het tipformulier.