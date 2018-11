Oplichter aangehouden

Bij de recherche kwamen de afgelopen tijd in totaal 14 aangiftes binnen van oplichting en verduistering. In alle gevallen werd daarbij de naam van dezelfde verdachte genoemd. Verdachte zou met mooie (en geloofwaardige) verhalen zijn slachtoffers om de tuin hebben geleid en geld van hen hebben 'geleend'. Zo liet hij bijvoorbeeld telefoonabonnementen afsluiten of verhuurde hij huizen die niet bestonden.

In de woning van het stel werd een zoeking gedaan onder leiding van een rechter-commissaris.

De recherche sluit niet uit dat er nog meer personen het slachtoffer zijn geworden van oplichtingspraktijken van de Huizenaar. Denkt u zelf slachtoffer te zijn geworden van deze oplichter en heeft u uw verhaal nog niet met de politie gedeeld? Neem dan contact op met de districtsrecherche Den Haag West via nummer 0900-8844.