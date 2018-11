Uitzending Bureau Brabant maandag 12 november

Poging doodslag

Eindhoven - Op maandagavond 4 juni, net voor twaalven, wordt er bij een man in de Sophia van Wurtemberglaan in Eindhoven aangebeld. Er staan twee jongemannen voor de deur. Het slachtoffer wordt naar binnen geduwd, verzet zich en valt hierbij door een glazen tussendeur in de gang. Hierop vluchten de daders. Het slachtoffer raakt gewond en hij blijkt later ook in zijn rug te zijn gestoken. Wij tonen beelden uit de omgeving waarop de vermoedelijke daders te zien zijn. Ook zoeken we een kleine, zwarte auto met schade die mogelijk iets met de zaak te maken heeft.



Een vermoedelijke poging overval loopt uit in een poging doodslag. Wie helpt ons mee de daders op te sporen?



Poging liquidatie op vrouw

Best - Een bewoonster van een huis aan de Mr. C. Goselingstraat werd maandagochtend 7 mei aan de achterzijde van haar woning door een nog onbekende schutter beschoten. Zij raakte daarbij licht gewond aan haar arm. De vrouw liep aan de achterzijde van haar huis de straat op om de afvalcontainer buiten te zetten. Toen ze terug liep verscheen een donker geklede man die ook een helm droeg en door wie ze werd beschoten. Deze schutter liep daarna weg en stapte op een gereedstaande scooter of motor, bestuurd door een tweede persoon. Ook deze bestuurder was donker gekleed en droeg een helm. De verdachten gingen er daarna met hoge snelheid vandoor en van hen ontbreekt vooralsnog elk spoor.



Wij reconstrueren in Bureau Brabant wat er die ochtend gebeurde en tonen u bewakingsbeelden van het schietincident. Ook hebben we een gesprek met het slachtoffer. We stellen u natuurlijk de vraag of u weet wie deze daders zijn. Maar we vragen ons ook hardop af of deze zaak mogelijk een verband heeft met andere geweldsincidenten in de regio Eindhoven in de afgelopen maanden.



Overval op Kruidvat filiaal

Eindhoven - Op vrijdagavond 2 november rond 19.30 uur werd de Kruidvat aan het Meerplein overvallen door meerdere jonge mannen. Het personeel werd bedreigd met een vuurwapen en een bijl. Er werd niets buit gemaakt. De daders vluchtten daarna weg op twee scooters. Alle overvallers hadden een blanke huidskleur. Een van hen droeg een blauw/paars trainingspak van voetbalclub Paris Saint Germain met daaronder een grijze trui met capuchon. De andere drie waren in het donker gekleed. Er waren op het moment van de overval een aantal klanten in de winkel aanwezig. Zowel het personeel als de klanten zijn flink geschrokken.



Wij hebben hele duidelijke beelden van de daders. Ze moeten wel herkend gaan worden. Onze vraag is eenvoudig: wie zijn dit?



Intimiderende zakkenrollers

Breda – Twee getinte jongens van vermoedelijk Noordafrikaanse afkomst, spreken op het station in Breda een willekeurige jonen aan. Ze zetten hem klem en intimideren hem. Het slachtoffer is zo overdonderd, dat hij pas merkt dat ze zijn Iphone hebben weggenomen als ze weer weg zijn. Wij hebben ze op beeld en laten die zien. Wie zijn deze mannen



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur