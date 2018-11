Aanhouding bij onderzoek naar growshop

Kelpen-Oler - Onder leiding van een Officier van Justitie zijn politieagenten bezig met een doorzoeking van growshop in een pand aan de Ellerweg. Een man die in de loods aanwezig was is aangehouden en zal worden gehoord. Er is een hoeveelheid hennep aangetroffen.