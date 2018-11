Zes aanhoudingen en grote partij nep merkkleding in beslag genomen

Op zondag 3 november hield de politie bij een opslagloods op een bedrijventerrein in Utrecht een 33-jarige inwoner aan voor betrokkenheid bij de handel in nep merkkleding. In de loods is een grote hoeveelheid nep merkkleding aangetroffen. Alles is in beslag genomen. Bij de verdachte zijn een aantal telefoons, bijna vierduizend euro in contanten en zijn auto in beslag genomen. Even later werden op het thuisadres van de verdachte nog eens drie mannen uit Utrecht aangehouden. Zij waren bezig dozen afkomstig uit het huis in twee personenauto’s te laden. Ook in deze dozen zat zoals de deskundige vaststelde, nep merkkleding. Deze kleding en ook nog eens een aantal dozen in het huis werden in beslag genomen.