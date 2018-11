Berichtgeving interne Sinterklaasviering politie

Al langere tijd zoekt elke eenheid naar een invulling van interne Sinterklaasvieringen waar iedere collega zich prettig bij kan voelen. Daarbij staat voorop dat wij een politie van en voor iedereen zijn. We hebben oog en oor voor collega’s die Zwarte Piet bij interne Sinterklaasvieringen als pijnlijk ervaren. Het Sinterklaasfeest is een verbindend feest, maar sommige uitingen bij dat feest doen mensen pijn. Waar dergelijke pijnlijke ervaringen bestaan, kijken we samen hoe we dat kunnen oplossen. Als collega's onderling mogen we dat van elkaar verwachten.

De beweging om de interne vieringen anders in te vullen, is eerder al ingezet. Daarbij is afgesproken dat iedere eenheid dat op zijn eigen manier vorm geeft. Iedere eenheid loopt mee met het tempo van de samenleving in die regio. Dat maakt dat het tempo per eenheid kan verschillen. In sommige eenheden, zoals Amsterdam bijvoorbeeld, is twee jaar geleden al aangegeven Zwarte Piet niet meer passend te vinden bij interne Sinterklaasvieringen.