Cold Case Martin de Bruijn in opsporingsprogramma’s

Den Haag - In november 1995 trof een buurman het lichaam van de 35-jarige Martin de Bruijn in zijn woning aan de Westenbergstraat in Den Haag aan. Hij ging een kijkje nemen, omdat hij Martin al een paar dagen niet gezien had. Team West en Opsporing Verzocht laten een uitgebreide reconstructie van deze cold case zien. Voor de gouden tip staat een beloning van 15.000 euro. De volgende zaken komen ook aan bod: