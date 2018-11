Twee inbrekers aangehouden

Een alerte getuige zag beide mannen containers openen op een afgesloten terrein. Hij waarschuwde daarop direct via 112 de politie. Meerdere agenten gingen naar Oranje. In eerste instantie werd het duo niet gevonden. De bemanning van de politiehelikopter hoorde toevallig dat agenten in het dorp aan het zoeken waren. Ze waren vanwege een andere klus in het noorden en boden vanuit de lucht hulp aan. Al snel had de bemanning van de helikopter het duo gevonden. Met behulp van een politiehond werden de twee aangehouden. Beide mannen waren in het bezit van diverse gereedschappen, vermoedelijk allemaal van diefstal afkomstig. De twee werden overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.